Konya'da yaklaşık 100 dekarlık ormanlık alan yandı

KONYA'nın Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangında şu ana kadar yaklaşık 100 dekarlık alan yandı. Söndürme çalışmaları devam ederken, daha fazla geniş çevreye etki etmemesi için önlem alındı. Beyşehir ilçesi Dumanlı Mahallesi Topandız mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bölgede konar göçer olarak yaşayan durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Başta Konya Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere Antalya, Isparta ve Denizli Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler, Konya Büyükşehir Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri olmak üzere yaklaşık 80 arazös ve itfaiye aracıyla müdahale etti. 1 uçak ve 10 helikopterlede havadan müdahale edilen yangın da şu ana kadar parça parça olmak üzere yaklaşık 100 dekarlık alan yandı. Hava karardığı için helikopterle müdahale yapılamazken karadan ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. Yetkileler, arazi şartları nedeniyle söndürme çalışmaların sabah saatlerine kadar devam edebileceğini söyledi.