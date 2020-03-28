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Konya'da yaklaşık 3 bin minibüs 'Evdekal' çağrısına uyup, sadece yarın seferlerini durduracak

Konya'da yaklaşık 3 bin minibüs 'Evdekal' çağrısına uyup, sadece yarın seferlerini durduracakKONYA il genelinde şehir içi toplu taşıma yapan yaklaşık 3 bin minibüs, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evdekal' çağrısına uyup, halkın da evde kalmasını sağlamak amacıyla yarın yapacağı...

28.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:11
Konya'da yaklaşık 3 bin minibüs 'Evdekal' çağrısına uyup, sadece yarın seferlerini durduracak
Konya 'da yaklaşık 3 bin minibüs 'Evdekal' çağrısına uyup, sadece yarın seferlerini durduracak
KONYA il genelinde şehir içi toplu taşıma yapan yaklaşık 3 bin minibüs, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evdekal' çağrısına uyup, halkın da evde kalmasını sağlamak amacıyla yarın yapacağı seferlerini durdurdu. Minibüsle pazartesi günü yine seferlerine başlayacak.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evdekal' çağrısına Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası da destek verdi. Oda Başkanı Muharrem Karabacak, 'Bu pazar müsait bir yerde evimizde duracağız' sloganıyla halkında evde kalmasını sağlamak amacıyla oda olarak il genelinde şehirlerarası toplu taşıma yapan minibüslerin yarın çalışmaması konusunda karar aldıklarını belirtti. Kendisi de 'Evdekal' çağrısına uyan Karabacak, evinden yaptığı duyuruda 530'u kent merkezi olmak üzere ilçelerle birlikte yaklaşık 3 bin minibüsün yarın çalışmayacağını kaydetti. Karabacak, "29 Mart Pazar günü yarın, Konya il genelinde hizmet veren minibüsçüler olarak, sağlığınız için 'Evdekal' kampanyasına destek olmak için müsait bir yerde evimizde duracağız. Seferlerimiz pazartesi gününden itibaren aynı sorumluluk bilinciyle devam edecek. Minibüsçü esnafı senin için evinde lütfen sende bizim için evde kal"dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel

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