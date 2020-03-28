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Konya'da yaklaşık 3 bin minibüs yarın sefer yapmayacak

KONYA il genelinde şehir içi toplu taşıma yapan yaklaşık 3 bin minibüs, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyup, halkında evde kalmasını sağlamak amacıyla yarın yapacağı seferlerini durdurdu.

28.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:46
Konya'da yaklaşık 3 bin minibüs yarın sefer yapmayacak

KONYA il genelinde şehir içi toplu taşıma yapan yaklaşık 3 bin minibüs, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyup, halkında evde kalmasını sağlamak amacıyla yarın yapacağı seferlerini durdurdu. Minibüsle pazartesi günü yine seferlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrısına Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası da destek verdi. Oda Başkanı Muharrem Karabacak, 'Bu pazar müsait bir yerde evimizde duracağız' sloganıyla halkın da evde kalmasını sağlamak amacıyla oda olarak il genelinde şehirlerarası toplu taşıma yapan minibüslerin yarın çalışmaması konusunda karar aldıklarını belirtti. Kendisi de 'Evde kal' çağrısına uyan Karabacak, evinden yaptığı duyuruda 530'u kent merkezi olmak üzere ilçelerle birlikte yaklaşık 3 bin minibüsün yarın çalışmayacağını kaydetti. Karabacak, "29 Mart Pazar günü yarın, Konya il genelinde hizmet veren minibüsçüler olarak, sağlığınız için 'Evde kal' kampanyasına destek olmak için müsait bir yerde evimizde duracağız. Seferlerimiz pazartesi gününden itibaren aynı sorumluluk bilinciyle devam edecek. Minibüsçü esnafı senin için evinde lütfen sende bizim için evde kal" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel

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