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Konya'da yangın, 3 kişi dumandan etkilendi

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve iki kızı hastaneye kaldırıldı.

20.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:49 Konya'da yangın, 3 kişi dumandan etkilendi
'nın ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve iki kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Alpaslan Mahallesi Öğretmen Evleri Caddesi'nde bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, odadaki sobanın şiddetli yanması sonucu sobanın arkasında duvara bakan kısımda bulunan minder, halı ve duvar yastığı yanmaya başladı. Evin diğer odasında bulunan ve gelen kokunun ardından yangını fark eden anne F.İ. (38) ile kızları S.T. (16) ve G.T. (13) komşulardan yardım isterken, durum itfaiye ve polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen anne F.İ. ile kızları S.T. ve G.T. sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Konya, Kulu, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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