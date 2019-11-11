Haberler » Güncel » Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı - Haber

Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı

Konya'da yangın çıkan evde mahsur kalan engelli çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.

11.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:56Konya'da yangın çıkan evdeki engelli çocuğu komşuları kurtardı
'da yangın çıkan evde mahsur kalan engelli çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında evde tek başına olan 8 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Erdem, odasının pencere camını kırıp içeri giren komşuları tarafından çıkarıldı. verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Erdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Engelli çocuğun anne ve babasının, yangın sırasında işte olduğu öne sürüldü.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:06 Karısını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
21:05 - Almanya'da karnaval sezonu başladı
21:05 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri
21:04 Karabük'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
21:00 Amasya'da römorkun altına kalan kişi öldü
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:53 Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
19:36 Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:48 Meteoroloji'den sağanak ve sis uyarısı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 21:07:17