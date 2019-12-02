Haberler » Güncel » Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı - Haber

Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

02.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:04Konya'da yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı
'da yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide uçamayan bir şahin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese giden milli parklar görevlileri, kanadından yaralı olduğu belirlenen şahini tedavisi için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Şahinin tedavisinin yapılmasının ardından tekrar bulunduğu alanda doğal yaşam sahasına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çumra, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:20 Başkentte cinayet - Haber
18:18 Şanlıurfa tel abyad'da teröristlerin tahrip ettiği okul onarılarak eğitime açıldı - Haber
18:18 Nil Nehri'ne yapılan Hedasi Barajı görüşmelerinin ikincisi Mısır'da yapıldı - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
18:12 Sağlıkçılar ve işitme engelliler kampta buluştu - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
17:53 AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum - Haber
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü - Haber
17:40 Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması: Hastaneye sevk edilmiştir - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var
16:09 Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "Burada yürümeden Meclis'e gelme" diye espri yaptığı o bahçenin tanıtımını yaptı
15:12 Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
10:05 Cüneyt Arkın'a benzeyen kıraathane işletmecisi, fotoğraf çektirmekten çaylara yetişemiyor
2.12.2019 18:23:08