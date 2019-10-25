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Konya'da yaralı halde gözleri bantlı ve dikili atmaca bulundu

Konya'da yaralı halde bulunan gözleri bantlı, dikili ve ayağında misina ipli tuzak olan atmaca tedavi altına alındı.

25.10.2019 13:34Konya'da yaralı halde gözleri bantlı ve dikili atmaca bulundu
Konya'da yaralı halde bulunan gözleri bantlı, dikili ve ayağında misina ipli tuzak olan atmaca tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi'nde bir kişi tarafından yaralı atmaca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese giden milli parklar görevlileri, yaralı atmacanın gözleri bantlı ve dikili, ayağında ise misina ipli tuzak olduğunu belirledi.
Hayvan tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilirken, burada ayağındaki misina tuzağı ve gözlerindeki dikişler yapılan operasyonla alındı.
Atmacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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