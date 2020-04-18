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Konya'da yaralı leylek tedavi altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

18.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:00
Konya'da yaralı leylek tedavi altına alındı
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi Beyşehir Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'nde uçamayan bir leylek bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Verilen adrese giden milli park görevlileri, uçamayan leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.
Leyleğin, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edileceği, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Beyşehir, Konya, Güncel
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