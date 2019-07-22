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Konya'da yaralı şahin koruma altına alındı

Konya'da, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

22.07.2019 12:29 Konya
Konya'da, yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Meram ilçesinde bir vatandaş tarafından uçamayan bir şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti.
Milli Parklar ekipleri, uçamayan şahinin kanatlarından yaralı olduğunu belirledi.
Ekipler, yaralı şahini tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.
Yaralı şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meram, Konya, Güncel

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