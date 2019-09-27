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Konya'da yasa dışı avcılık

Konya'da tuzakla şahin avı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.

27.09.2019 18:10Konya'da yasa dışı avcılık
Konya'da tuzakla şahin avı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Altınekin Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Karatay ilçesindeki Dedeler Mahallesi'nde yaptıkları denetimde, tuzak kurarak şahin avı yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.
Şahısların üst aramasında bulunan bir yarı otomatik takozsuz av tüfeği, bir el dürbünü, bir ses cihazı ile şahin avında kullanılan 4 tuzak, bir el projektörü ve bir fare tuzağı, 1'i ölü 3 bağırtlak kuşu ve 4 canlı güvercine el konuldu.
Canlı kuşlar doğaya salınırken, yakalananlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Altınekin, Jandarma, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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