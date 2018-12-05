Konya'da Yasa Dışı Avlanmayla Mücadele

Konya
'da, yasa dışı avlanan 25 kişiye cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, kara avcılığına yönelik koruma faaliyetlerini sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde aralarında far avı yaptığı belirlenen kişilerin de olduğu 25 kişinin yasa dışı avlandığını belirledi.
Yasa dışı avlanan 25 avcıya cezai işlem uygulayan ekipler, denetimlerde 2 takozsuz av tüfeği ele geçirirken, 1 araca ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el koydu.
Toplamda 26 bin 181 liralık idari para cezası uygulayan ekipler, kara avcılığına yönelik denetim ve kontrollerin süreceğini bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Konya
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:43