Konya'da Yasa Dışı Balık Avına Ceza

13 Aralık 2018 Perşembe 15:21



13 Aralık 2018 Perşembe 15:21

Konya'da boy limiti altında avlanan balıkları sattığı iddia edilen kişiye bin 322 liralık idari para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, Derbent ilçesinde, boy limiti altında avlanan balıkların satışının yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Ekipler tarafından yapılan denetim ve kontrollerde boy limitinin altında avlandığı belirlenen 40 kilogram sudak balığı ele geçirildi.Bir kamyonetle satışının yapılmak üzere ilçeye getirildiği belirlenen su ürünlerine ekipler tarafından el konulurken, satıcıya bin 322 liralık idari para cezası kesildi.