Konya'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Konya
'nın Meram
ilçesinde oturan yaşlı çift, evlerinin banyosunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Papağan Sokak'ta oturan Miyase (78) ve İsmail Kırkız'dan (77) haber
alamayan yakınları eve geldi.
Eve giren yakınlarının Kırkız çiftini banyoda hareketsiz bulması üzerine polis ve ilkyardım ekiplerine bilgi verildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma sürüyor.