22 Şubat 2019, 15:49
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Konya'da Yayla Yolları Ulaşıma Açılıyor

Konya

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapanan yayla yolları ulaşıma açılıyor.

Konya-Antalya karayolu çevresindeki yayla yollarında çalışma yürüten Karayolları ekipleri, Ağaçtepesi, Alacabel, Susuz, Şahap ve Karaöz yaylalarının yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye çıktığı bölgede, 'kürtük' diye tabir edilen ve rüzgarın yığdığı 3-4 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini temizleme çalışmaları da devam ediyor. Antalya, Seydişehir, Kar, Konya, Güncel
Kaynak: AA