Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecek

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlar için yemek atıklarından mama üretilecek.

Kentteki sahipsiz hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana sahip barınakta koruma altında tutulurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleriyle havyan mamasına dönüştürülmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Proses çalışmaları devam eden proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, lokantalar gibi yemek artığı çıkaran yerlerden yemek artığı ve kazan artıklarının ayrı ayrı toplanmasının planlandığını ifade eden Altay, şunları söyledi:

"Yemek Artığı Toplama Sistemi kurularak gıdaların soğutmalı araçlarla toplanmasını gerçekleştireceğimiz projede; modern üretim yöntemleriyle sterilize pişmiş köpek-kedi maması üretilmesi üzerinde çalışıyoruz. Atık ve artıkların tekniğine uygun olarak yapılacak olan ısıl işlemler sonucunda kedi ve köpek yemi olarak geri kazanımı sağlanacak. Bu suretle sahipsiz hayvanlara çok ucuz ve kaliteli mamalar temin edilecek. Proje kapsamında proses çalışmaları ile laboratuvar analizleri, saha ve yedirme denemeleri devam ediyor. Kuracağımız tesiste günlük 10 ton yemek artığı işleme kapasitesi olacak. Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz. Tesiste üretilecek yemler başta belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarının beslenmesi olmak üzere; 31 ilçe belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimizin hayvan hakları platformları, yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllü olarak sokak hayvanı belemesi yapan hemşehrilerimiz ve tüm hemşehrilerimizle birlikte sokak hayvanlarımız için kullanılacak."

Altay, belediyeye ait barınakta yıllık 400 ton mama tüketildiğini belirterek, "Ülkemizde kedi-köpek mamaları büyük oranda ithal. Projemiz hayata geçince bu konuda dışa bağımlılığımız ve maliyetimiz çok azalmış olacak. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre dünyada her yıl gıdalarının yüzde 30'u (1.3 milyar ton), kişi başı 190 kilo gıda çöpe atılıyor. Dünyaya önek olacak bu proje ile hem gıda artıkları değerlendirilerek çevre kirliliği önlenecek hem de sokak hayvanları için kaliteli mama elde edilecek" dedi.