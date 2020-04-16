Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecek

Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecekKONYA'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlar için yemek atıklarından mama üretilecek.

16.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:01
Konya 'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecek
KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlar için yemek atıklarından mama üretilecek.
Kentteki sahipsiz hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana sahip barınakta koruma altında tutulurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yemek artıklarını toplayarak modern ileri işleme teknikleriyle havyan mamasına dönüştürülmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Proses çalışmaları devam eden proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, lokantalar gibi yemek artığı çıkaran yerlerden yemek artığı ve kazan artıklarının ayrı ayrı toplanmasının planlandığını ifade eden Altay, şunları söyledi:
"Yemek Artığı Toplama Sistemi kurularak gıdaların soğutmalı araçlarla toplanmasını gerçekleştireceğimiz projede; modern üretim yöntemleriyle sterilize pişmiş köpek-kedi maması üretilmesi üzerinde çalışıyoruz. Atık ve artıkların tekniğine uygun olarak yapılacak olan ısıl işlemler sonucunda kedi ve köpek yemi olarak geri kazanımı sağlanacak. Bu suretle sahipsiz hayvanlara çok ucuz ve kaliteli mamalar temin edilecek. Proje kapsamında proses çalışmaları ile laboratuvar analizleri, saha ve yedirme denemeleri devam ediyor. Kuracağımız tesiste günlük 10 ton yemek artığı işleme kapasitesi olacak. Günlük 2 ton mama üretimi planlıyoruz. Tesiste üretilecek yemler başta belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarının beslenmesi olmak üzere; 31 ilçe belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimizin hayvan hakları platformları, yerel hayvan koruma görevlileri, gönüllü olarak sokak hayvanı belemesi yapan hemşehrilerimiz ve tüm hemşehrilerimizle birlikte sokak hayvanlarımız için kullanılacak.?
Altay, belediyeye ait barınakta yıllık 400 ton mama tüketildiğini belirterek, "Ülkemizde kedi-köpek mamaları büyük oranda ithal. Projemiz hayata geçince bu konuda dışa bağımlılığımız ve maliyetimiz çok azalmış olacak. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre dünyada her yıl gıdalarının yüzde 30'u (1.3 milyar ton), kişi başı 190 kilo gıda çöpe atılıyor. Dünyaya önek olacak bu proje ile hem gıda artıkları değerlendirilerek çevre kirliliği önlenecek hem de sokak hayvanları için kaliteli mama elde edilecek" dedi. Konya’da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Haberler ›› Güncel ››Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:52: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 7 bin 89'a ulaştı - Haber 19:50: Polisin takibe aldığı otomobilde yarım kilo 'eroin' ele geçirildi: 3 tutuklama - Haber 19:50: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti" - Haber 19:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına sarılan nine gözyaşı döktü - Haber 19:50: Polonya, kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi