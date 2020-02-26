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Konya'da yeni atanan öğretmenler için program düzenlendi

Karatay ilçesindeki okullara atanan yeni öğretmenler için "14.Okul Dışı Faaliyetler Programı" gerçekleştirildi.

26.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:32Konya'da yeni atanan öğretmenler için program düzenlendi
ilçesindeki okullara atanan yeni öğretmenler için "14.Okul Dışı Faaliyetler Programı" gerçekleştirildi.
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Karatay'da göreve başlayan aday öğretmenlere okul dışı faaliyetler hakkında bilgi verildi.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, aday öğretmenlere meslek hayatları boyunca ilk günkü heyecanlarını daima diri tutmaları gerektiğini söyledi.
Her öğrencinin eğitim hayatında, iz bırakan bir öğretmeni olduğunu belirten Büyük, şunları kaydetti: ,
"Yeni atanan öğretmenlerimizin de kalplere dokunan, iz bırakan insanlar olmaları gerekiyor. Ayrıca kanun ve yönetmelikler çerçevesinde "ezber bozan işler" yapmalarını, okullarında yeni bir heyecan oluşturmalarını ve öğrenciyi merkeze alan yeniliklere imza atmalarını da istiyoruz."
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün yanı sıra Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Türk Telekom, Karatay, Güncel

Kaynak: AA

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