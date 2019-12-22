Haberler » Güncel » Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı - Haber

Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı

Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

22.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:32 Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı
Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Bir hizmeti daha bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"10 bin 500 metrekarelik bir alanda bulunan park içerisinde, 530 metrekare kafe, oyun grupları, kamelyaları, kay kay pisti, yürüyüş yolu, aletleri, süs havuzları, dağ bisikleti parkuru ve 'da ilk defa uygulanan pergola salıncağı bulunuyor. Son dönemde yapılan yatırımlar sonucunda Meram'ın en yoğun nüfus barındıran bölgelerinden biri haline gelen mahallelerin tam kesişme noktasına kurulan Yenice Parkı, bu bölgelerin önemli bir ihtiyacını karşılayarak sosyal hayata katkı sağlayacak. Fiili olarak açılışını gerçekleştirdiğimiz parkın resmi açılışını ise hava koşulları sebebiyle bahar aylarında gerçekleştireceğiz."

Meram Belediyesi, Yenice, Konya, Meram, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54   Kırşehir'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Haber
14:54   "Lütfi Özkök: Portreler" sergisi 3 Mayıs 2020'ye kadar görülebilecek - Haber
14:53   Ünlü türkücü ceylan, yeğeni nazlıcan arkan'ı son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı - Haber
14:52   Sancaktepe'de ormanlık alandaki yangın - Haber
14:52   Kırşehir'de sığınmacılar TÖMER'de Türkçe öğreniyor - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
10:23   Gölbaşı'nın ardından İznik Gölü'nü de kuraklık vurdu - Haber
22.12.2019 14:56:40