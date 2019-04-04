Konya'da Yeniden Başkan Seçilen Altay, Mazbatasını Aldı

KONYA'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçilen AK Parti'li Uğur İbrahim Altay
, mazbatasını aldı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 2 milyon 205 bin nüfus ile 1 milyon 521 bin 399 seçmenin bulunduğu Konya
'da, 1 milyon 285 bin 184 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın adayı olan AK Parti
'li Uğur İbrahim Altay
, yüzde 70,52 oyla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. İl Seçim Kurulu'nda bugün mazbata töreni düzenlendi. Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
, Meram
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş
, Karatay
Belediye Başkanı Hasan Kılca
, Derbent
Belediye Başkanı Hüseyin Ayten
, Altınekin
Belediye Başkanı Muharrem Dere
ve Akören
Belediye Başkanı İsmail Arslan
mazbatalarını aldı.
Uğur İbrahim Altay, 5 yıl boyunca 31 ilçe başkanıyla birlikte iyi hizmet etmek için çalışacaklarını söyledi.
? - Konya
Politika
Kaynak: DHA