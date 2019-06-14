14.06.2019 16:17
Haberler»Güncel » Haber

Konya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilere 15-16 Haziran tarihlerinde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek öğrencilere 15-16 Haziran tarihlerinde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrenciler toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, 15-16 Haziran tarihlerinde YKS olduğundan sınav giriş belgesini gösteren öğrencilerin Büyükşehir'e ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceğini bildirildi.

Otobüslerin sefer saatleri düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 17 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm otobüs hatlarında sefer saatlerini yeniden düzenliyor. Yeni sefer saatlerine tarife panolarından ve http://atus.konya.bel.tr/ web adresinden ulaşılabiliyor. Yine, 17 Haziran Pazartesi günü itibariyle Yazır Otobüs Hareket Merkezi'ne bağlı 47-48-49 ve 57 nolu hatların, hat optimizasyon çalışmaları kapsamında yolculara daha etkin ve verimli ulaşım hizmeti sağlanması amacıyla güzergahları yeniden düzenlendi. Bu hatların yeni güzergah ve tarife bilgilerine de http://atus.konya.bel.tr/ web adresinden ulaşabiliyor. - KONYA
Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Konya, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:50 YKS'ye girecek olan öğrenciler kutsal mekanlarda dua etti
17:50 Başkan Dutlulu, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yıldönümünü kutladı
17:50 Gri listede aranan DHKP/C'linin sığınakta yakalandığı anların görüntüsü ortaya çıktı
17:50 Gri Listede Aranan Terörist Dergi Baskınında Yakalandı (Operasyon Görüntüsüyle)
17:50 Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi
17:50 İkinci Meclis'te Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazar günü o bir haftaya da ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum"