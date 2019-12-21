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Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu

Konya'da yoğun sis, hayatı durdurduKONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

21.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:40
'da yoğun sis, hayatı durdurdu
KONYA'da yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sabah saatlerinde Konya- uçak seferleri de iptal edildi.
Kentte son 1 haftadır etkili olan sis, yaşamı felç etti. Dün gece saatlerinde etkisini iyice artıran sis, bugün sabah saatlerine kadar dağılmadı. Karayolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. saatlerinde Konya- İstanbul arası uçak seferleri de iptal edildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente sisin yarın etkisini kaybedeceği belirtildi.
Konya'da yoğun sis, hayatı durdurdu

İstanbul, Sabah, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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