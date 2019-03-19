Kaynak: AA

Konya'da yol kenarına atılmış 13 ölü köpek yavrusu bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Şahin Arık, yolun kenarında çok sayıda köpek yavrusunun hareketsiz yattığını gördü.Aracını durduran Arık, 13 köpek yavrusunun ölü olduğunu fark etti.Duruma tepki gösteren Arık, olay yerine gelen gazetecilere yol kenarına atılmış ölü köpek yavrularını tesadüfen gördüğünü söyledi.Bu caddeden sürekli geçtiğini anlatan Arık, "Köpek yavrularının başında büyük köpekler vardı. Onlar uzaklaşınca bu manzarayla karşılaştık. Ölü köpeklerin yanında da çuvallar vardı." diye konuştu.