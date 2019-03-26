Yolcu Minibüsü, Seyir Halindeki Kamyonete Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var

Konya'nın Beyşehir ilçesi yakınlarında yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

YOLCU MİNİBÜSÜ, KAMYONA ÇARPTI

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolunun 30. kilometresi Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Beyşehir'e giden yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada iki araçta hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 13 YARALI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Karayolundan ulaşım, kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA