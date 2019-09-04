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Konya'da zabıtalar Osmanlı zabıta kıyafeti giyip karanfil dağıttı

Konya'da zabıtalar Osmanlı zabıta kıyafeti giyip karanfil dağıttıKONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 193. yıldönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliler düzenliyor.

04.09.2019 21:39
Konya'da zabıtalar Osmanlı zabıta kıyafeti giyip karanfil dağıttı
KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatının Kuruluşunun 193. yıldönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla çeşitli etkinliler düzenliyor.
Konya'da Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bu kapsamda, temsili olarak Osmanlı zabıta kıyafetleri giyerek Bedesten Çarşısı, Mevlana Meydanı ve Mevlana Caddesindeki esnafa, vatandaşlara karanfil dağıttı.
Zabıta teşkilatının Zabıta Haftasını tebrik eden vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.
Konya'da zabıtalar Osmanlı zabıta kıyafeti giyip karanfil dağıttı

Zabıta, Konya, Genel

Kaynak: İHA

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