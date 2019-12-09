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Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan para zabıta ekiplerini bile şaşırttı.

09.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:31

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, merkez ilçesi Amber Reis Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Trafik ışıkları ve cami önlerinde dilencilik yapanlara ilişkin şikayetleri değerlendiren ekipler, dilencilik yapan N.N'yi takibe aldı. Ekipler, durdurup üst araması yaptıkları N.N'nin cebinde 5 bin 500 lira ele geçirdi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Üzerinden 5 bin 500 lira para çıkan dilenciye şaşıran zabıtalar, dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden, kavşak, cadde ve bulvarlarda sürücülere rahatsızlık vererek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dilencilere yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı

Zabıta, Meram, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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