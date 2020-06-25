Konya'da zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir fabrikada yemek sonrası mide bulantısı ve kusma belirtileri görülen yaklaşık 100 işçi hastanelere kaldırıldı.

Konya'da zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye kaldırıldı
25.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:20
Konya'da bir fabrikada yemek sonrası mide bulantısı ve kusma belirtileri görülen yaklaşık 100 işçi hastanelere kaldırıldı.

Olay, Konya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün öğle yemeği yiyen işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Şikayetler üzerine yaklaşık 100 işçi, Konya Numune Hastanesi ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. İşçilerin bir çoğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde müşahede altına tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, İşçi, 3. Sayfa, Haber

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