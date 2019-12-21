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Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:26 Konya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
'nın ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya - kara yolunun 140'ıncı kilometresinde, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, tır, kamyonet, üç hafif ticari araç ve bir otomobil çarpıştı.
Kazada yol güvenliği alan trafik ekiplerinin aracında da çarpma sonucu hasar meydana geldi, kazada, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin bir süre kapatttığı Konya-Ankara kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Ankara, Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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