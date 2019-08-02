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Konya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Konya'da aralarında turistleri taşıyan otobüsün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

02.08.2019 13:19 Konya'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Konya'da aralarında turistleri taşıyan otobüsün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Konya- Ankara kara yolu Köprülü kavşağında Ömer Faruk D'nin kullandığı 42 ANC 59 plakalı otomobile, Yasir A. yönetimindeki 33 ACZ 29 plakalı minibüs arkadan çarptı.
İçerisinde yaklaşık 25 turistin olduğu, Osman K. yönetimindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsü ise Yasir A'nın kullandığı minibüse, Tacir A'nın kullandığı 42 AKT 42 plakalı otomobil de tur otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Yasir A. ile araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan araçların kaldırılması ve kara yolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Köprülü, Ankara, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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