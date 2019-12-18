Haberler » Güncel » Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Haber

Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.

18.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:12Konya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
'nın ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i öğrenci 8 kişi yaralandı.
Beyşehir- kara yolunun 11. kilometresinde, sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, engelli öğrencileri taşıdığı öğrenilen öğrenci servisi ile kamyonet ve üç otomobil çarpıştı.
Kazada, devrilen öğrenci servisindeki 5 öğrenci ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Derebucak, Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Malatya Valiliğinden nüfus müdürlüklerindeki yoğunlukla ilgili açıklama - Haber
16:38 Ardahan'da yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı - Haber
16:38 WEFA, Ağrı'daki 957 öğrenciyi kışlık yardımlarla sevindirdi - Haber
16:38 Dörtyol 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali - Haber
16:37 Uluslararası Göçmenler Günü - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:38:51