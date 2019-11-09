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Konya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

09.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:36Konya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Merkez ilçesi Yeni Caddesinde, bir hafif ticari araç ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan hafif ticari araç, polis ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu arkadan çarptığı otomobilden ayrıldı.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, trafik ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İstanbul, Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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