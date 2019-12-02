Konya'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Konya
'nın Ilgın
ilçesinde traktör ile iki otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Mevlüt Öncül idaresindeki 42 BJN 09 plakalı otomobil, eski Konya yolunda Adem Atçeken yönetimindeki 42 P 5283 plakalı traktör ile Turhan Dinç idaresindeki 42 RM 226 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Turhan Dinç'in kullandığı otomobilde bulunan Emre Atçeken yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emre Atçeken ile Turhan Dinç Konya'ya sevk edildi.