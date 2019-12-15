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Konya dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ayrılmadı

Dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ayrılmadıKonya'da, avlanmak için gittiği dağlık alanda kalp krizi geçiren Nevzat Ataseven (51) yaşamını yitirdi.

15.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:51
Dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ayrılmadı
'da, avlanmak için gittiği dağlık alanda kalp krizi geçiren Nevzat Ataseven (51) yaşamını yitirdi. Cansız bedeni ekiplerce yaklaşık 5 kilometre taşınan Ataseven'in köpeği, 1 saniye bile aracın yanından ayrılmadı.
Olay, saat 11.00 sıralarında ilçesi Yükselen Bilecik Mahallesi Kartal Yaylası'ndaki dağlık alanda meydana geldi. Nevzat Ataseven, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için dağlık alana çıktı. Ataseven'in aniden fenalaşıp yere yığılması üzerine arkadaşları sağlık ekiplerine verdi.
Bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri, araçlarının kara saplanması ve arazi şartları nedeniyle ilerleyemeyince, yaklaşık 5 kilometre yürüyüp olay yerine ulaştı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ataseven'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede ise Ataseven'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI
Ataseven'in köpeğinin ise cansız bedeninin yanından ayrılmaması dikkat çekti. Köpeğin, cesedin, AFAD'a ait paletli araca taşınırken bile peşinden gittiği görüldü. Ataseven'in cesedi paletli araçla yaklaşık 5 kilometre taşınıp, ambulansla alındıktan sonra otopsi için Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ayrılmadı

Kalp Krizi, Selçuklu, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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