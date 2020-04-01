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Konya'daki 3 belediye başkanından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Konya'da bazı belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

01.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:28
Konya'daki 3 belediye başkanından
Konya 'da bazı belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, kampanyaya bir aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdiklerini açıkladı.
"Biz, tek nefes olmak için hazır bekleyen bir milletiz" diyen Kılca, "Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu zor süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza katkı sunmak amacıyla bu ayki maaşımı bağışlıyorum." dedi.
Türkiye'nin gücünün birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma olduğunu kaydeden Kılca, "Bizler böyle yumruk gibi bir arada olduğumuz, bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlendiğimiz sürece, Allah'ın izniyle, bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Gücü ve duasıyla yanımızda dağ gibi duran milletimize, ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.
Kavuş da ülkenin içerisinde bulunduğu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağına olan inancının gücünden bahsederek, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak adına kampanyaya destek olduğunu söyledi.
Türkiye'nin geçmişte de geçirdiği zor günleri dayanışma içerisinde atlattığına vurgu yapan Ertaş da "En zor koşullarda bile millet olarak ortak duruşumuzu, ortak mücadele anlayışımızı hiçbir şey kaybetmeden gösterdik ve bu salgın hastalığa karşı da bu duruşumuzu sergileyemeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karatay, Konya, Güncel
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