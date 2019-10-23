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Konya'daki afiş tartışması: Kur'an Yahudi ve Hristiyanlarla dost olmayı yasaklıyor mu?

Konya'da otobüs duraklarındaki reklam panolarına asılan "Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin" afişinde yer alan ifadeler, Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 51. ayetinin Türkçe tercümesi. Söz konusu ayet tam olarak ne diyor? İlahiyatçılar nasıl yorumluyor? Ayetin bağlamı ne?

23.10.2019 17:28Konya'daki afiş tartışması: Kur'an Yahudi ve Hristiyanlarla dost olmayı yasaklıyor mu?
Konya'da otobüs duraklarındaki reklam panolarına asılan "Hristiyanları ve Yahudileri dost edinmeyin" afişi tartışma konusu oldu. Tepkilerin ardından, afişlerin kaldırılacağı açıklandı. Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından hazırlanan posterde yer alan ifadeler, Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 51. ayetinin Türkçe tercümesi. Söz konusu ayet tam olarak ne diyor? İlahiyatçılar nasıl yorumluyor? Ayetin tarihi konteksi ve bağlamı ne?

Maide suresinin 51. ayeti nasıl tercüme ediliyor?

Afişteki "dost" ifadesi, ayette yer alan Arapça "evliya" kelimesinin (veli kelimesinin çoğulu) tercümesi. Diyanet İşleri Başkanlığı, tercümelerinde bu kelimeyi "dost" ve "veli" olarak çevirirken, ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu "müttefik", Yaşar Nuri Öztürk ise "gönül dostu" anlamını veriyor.
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Konya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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