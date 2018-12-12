Konya'daki Cinayet Davası

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:53



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:53

Konya'da tartıştığı kişiyi seyir halindeki otomobiline ateş açarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Urdemir, tutuksuz yargılanan Büşra Y, olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan B.Ç, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.Tanık sıfatıyla ifade veren B.Ç, Büşra Y'nin tutuklu sanık Urdemir ile arkadaş dolduğunu, öldürülen Yunus Şener'i de tanıdığını söyledi.Şener ile sanık Urdemir'in, Büşra Y. yüzünden aralarında sorun olduğunu öne süren B.Ç, "Olay günü bir tartışmadan dolayı Büşra Y, Yaşar'ı telefonla arayıp 'Yunus beni öldürecek, çabuk gel' dedi. Gelince, Yunus ve Yaşar tartışmaya başladı. Ardından Yaşar arabasına bindi. Yunus da kendi arabasıyla arkasından gitti. Yaşar arabasındaki silahı çıkarıp, Yunus'un aracına doğru ateş etti. O sırada Yunus'un otomobili kontrolden çıktı, bariyere çarparak durdu. Büşra Y, sürekli ikili oynuyor, ikisini birbirine şikayet ediyordu." diye konuştu.Tutuklu sanık Urdemir, söz alarak tanığın beyanlarının doğru olmadığını iddia etti.Sanık ve avukat savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Urdemir'in, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Büşra Y'nin suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.OlayMerkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi'nde 4 Temmuz 2017'de Yunus Şener'in kullandığı otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesi üzerine polis, fuhuştan suç kaydı bulunan Büşra Y. ile B.Ç.'yi gözaltına almış, şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda Urdemir yakalanmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Urdemir tutuklanmış, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.