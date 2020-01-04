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Konya'daki cinayetin kadın şüphelisi Kocaeli'de gözaltına alındı

Konya'da bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen kadın, Kocaeli'de yakalandı.

04.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:44 Konya'daki cinayetin kadın şüphelisi Kocaeli'de gözaltına alındı
'da bir kişiyi öldürdüğü ileri sürülen kadın, 'de yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak cuma günü Konya'nın Seydişehir ilçesinde kasten öldürme olayını gerçekleştirip kaçan Ö.K'nın Kocaeli'de bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.
Kadın şüphelinin sosyal medya üzerinden ayrılmak üzere olduğu kocasını da öldüreceği yönünde paylaşımda bulunduğu belirtilen açıklamada, zanlının yakalanması için çalışma yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Ö.K'nın bulunduğu adresin tespit edilmesinin ardından geçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasıyla şüphelinin Konya Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Kocaeli, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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