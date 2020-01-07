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Konya'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12 Konya'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt adına kentte faaliyet gösterdiği iddia edilen silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 26 Aralık'ta şüphelilerin evleri ve illegal eğitim kurumlarına düzenlenen operasyonda 8 kişiyi gözaltına almıştı.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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