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Konya'daki eğitim kurumlarından koronavirüsle mücadeleye "maske" desteği

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehirdeki bazı okullar ve halk eğitim merkezlerinde seri olarak maske üretimi yapıldığını bildirdi.

30.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:50
Konya'daki eğitim kurumlarından koronavirüsle mücadeleye
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehirdeki bazı okullar ve halk eğitim merkezlerinde seri olarak maske üretimi yapıldığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle yoğun olarak ihtiyaç duyulan koruyucu maskenin, bazı okullarda ve halk eğitim merkezlerinde seri üretimine geçildiği belirtildi.
Uzmanların, başta sağlık çalışanları olmak üzere gerekli durumlarda koruyucu maske kullanılması uyarısının hatırlatıldığı açıklamada, kentteki bazı okullar ve halk eğitim merkezlerinde Kovid-19'a karşı mücadele için yoğun olarak çalışıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bugün itibarıyla Selçuklu , Meram , Sarayönü, Kadınhanı, Ilgın, Ereğli, Doğanhisar ve Cihanbeyli halk eğitim merkezleri ile Akşehir Nasreddin Hoca MTAL, Akşehir Bilim Sanat Merkezi, Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Ereğli Yunus Emre MTAL, Beyşehir MTAL, Doğanhisar Başköy Şehit Ufuk Başarı Ortaokulu, Seydişehir Leman Kadir Parıltı MTAL, Selçuklu Öztekinler MTAL, Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen MTAL ve Selçuklu Bilim Sanat Merkezi'nde haftada toplam 130 bin koruyucu maske, 3 bin 500 cerrahi maske ve 900 tıbbi maske üretimi gerçekleştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak verdiğimiz bu sosyal ve ulusal mücadeleye katkı sunan okul ve kurumlarımızın yönetici ve öğretmenleri başta olmak üzere üretimlerin yapılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, en kısa sürede ülkemizin ve bütün dünyanın sağlıklı günlere kavuşmasını diliyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Selçuklu, Meram, Konya, Güncel
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