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Konya'daki eTwinning ödül töreni

Konya'daki okullarda yürütülen eTwinning projeleri çalışmaları kapsamında ödül töreni düzenlendi.

30.10.2019 16:14Konya'daki eTwinning ödül töreni
Konya'daki okullarda yürütülen eTwinning projeleri çalışmaları kapsamında ödül töreni düzenlendi.
Erasmus projelerinin alt dalı olan eTwinning çalışmaları için bir otelde düzenlenen ödül töreni, eTwinning tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, eTwinning kapsamında okullarda çok önemli projelerin yürütüldüğünü belirterek, "İlimizden 61 Avrupa Kalite Etiketi ve 61 Avrupa Kalite Okul Levhası, 221 Ulusal Kalite Etiketi ve 64 Ulusal Kalite Okul Levhası ile 27 eTwinning Scholl Sertifikası alındı." dedi.
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, törende yaptığı konuşmada, iletişimin çok hızlı yaşandığı günümüz dünyasında yeni projeler üretmenin önemine vurgu yaptı.
Daha sonra protokol üyeleri tarafından eTwinning Scholl Sertifikası, eTwinning Okul Levhası, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmen ve okul yöneticilerine belge ve ödülleri verildi.
Oluşturulan stantların gezilmesinin ardından program sona erdi.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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