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Konya'daki fabrikada yangının çıkış anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki fabrikada yangının çıkış anının kamera görüntüleri ortaya çıktıKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde soğutma çalışmaları devam eden bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangının çıkış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

28.10.2019 18:15
Konya'daki fabrikada yangının çıkış anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde soğutma çalışmaları devam eden bisküvi ve şekerleme fabrikasında yangının çıkış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangın sonrasında soğutma çalışmaları devam ediyor. Elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulan yangının çıkış anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ham madde deposunda bir anda alevlerin yükseldiği ve kısa sürede büyüdüğü görülüyor.
Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Zade, felaket anında kendilerine yardıma koşan tüm kamu kurum ve kuruluşları yanında Sivil Toplum Kuruluşları ve işadamları ile Ereğli halkına teşekkür etti.
"Kaldığımız yerden sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz"
Abdurrahman Zade, yangının çıkış nedeni ve zarar çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz ancak elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Geçirmiş olduğumuz yangında can kaybı olmamasının şükrünü yaşıyorum. Ben bu vatanın kanunlarına, bu memleketin insanlarına güvenerek yatırım yaptım. Yaşadığımız felakette gördüm ki, ne kadar doğru karar almışım. O gün bizleri yalnız bırakmayan can siper mücadele eden tüm yönetici ve siyasi ayrıca tüm işadamlarımıza, çalışanlarımıza, destek veren tüm Ereğli halkına, canlarını tehlikeye atan tüm itfaiye ekiplerine, çevre il ilçe teşkilatlarına sonsuz saygılarımı sunarım. Kaldığımız yerden sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz. Hepinize yüce Rabbim huzurunda minnetlerimi arz ederim" ifadelerini kullandı.
Konya'daki fabrikada yangının çıkış anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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