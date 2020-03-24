Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Konya'daki firmanın 'yoğun bakım yatakları'na Avrupalı ilgisi - Ekonomi

Konya'daki firmanın "yoğun bakım yatakları"na Avrupalı ilgisi

Konya'da hasta yatağı imalatı yapan bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel pandemisinin ortaya çıkmasının ardından vaka ve buna bağlı ölümlerin yoğun yaşandığı İtalya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

24.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:47
Konya'daki firmanın
Konya 'da hasta yatağı imalatı yapan bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel pandemisinin ortaya çıkmasının ardından vaka ve buna bağlı ölümlerin yoğun yaşandığı İtalya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelen talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor.
Konya'daki "yoğun bakım ünitesi" yatağı üreten firma, Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını sonrası aylık üretimini üçe katladı.
Geçen yıl ürettiği hasta yatağı sayısına, bu yılın ilk üç ayında ulaşan firma, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen talepleri karşılayabilmek için üretimini günde üç vardiyaya çıkardı.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Çimen, AA muhabirine, küresel bir sorun haline gelen Kovid-19 vakalarının artması ve buna bağlı olarak gerçekleşen ölümlerin ardından insanların daha tedbirli olması gerektiğini ifade ederek, devletin ve Türk halkının alacağı tedbirlerle bu olayın da üstesinden geleceğini söyledi.
Çimen, Kovid-19 salgını sonrası bazı Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş aldıklarını belirterek, "Keşke bu yataklara hiç ihtiyaç olmasa ama maalesef bu koronavirüs salgını sonrası çok fazla talep geliyor. Özellikle Fransa, İngiltere, İtalya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Katar ve Kuveyt'ten yoğun talep alıyoruz. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç etmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai
Geçen hafta İngiltere'den yeni bir yüklü bir sipariş aldıklarını belirten Çimen, "Daha önce tek vardiya olarak çalışıyorduk şu anda arkadaşlarımızın özverisi ile üç vardiya olarak çalışıyoruz. Normal üretim kapasitemiz aylık 800 yataktı, şu anda ayda 2 bin civarında yatak üretiyoruz." dedi.
Kendilerini de birer sağlık sektörü çalışanı olarak tanımlayan Çimen, fabrikalarında çalışan işçiler için üst düzey sağlık tedbirleri aldıklarını, düzenli olarak tüm işçilerin ateşlerinin ölçüldüğünü, çalışanların maske kullandığını ve dezenfeksiyon konusunda fabrikaya hassas bir prosedür koyduklarını belirtti.
"Türkiye'de hasta yatağı sıkıntısı yok"
Türkiye'nin sağlık alanında bir yatak sıkıntısı yaşamadığını kaydeden Zeki Çimen, son yıllarda devletin şehir hastaneleri inşası ile çok büyük sağlık yatırımları gerçekleştirdiğini, ihtiyaç durumunda üretim bandını hızla yerli talebe kaydırarak ülkeyi asla yataksız bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Avrupa, Konya, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye’de av yasağı kalktı Ekonomi
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı
Albayrak’tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Ekonomi
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi
Korona salgını Türkiye’de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar Ekonomi
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:56 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:55 - Altın sert yükselişinin ardından tarihi rekorunu yeniledi - Ekonomi 11:54 - Lüks tüketim pazarına koronavirüs darbesi - Ekonomi 11:54 - Kuveyt Türk: Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan... - Ekonomi 11:52 - TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı - Ekonomi 11:37 - Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:22 - Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi 11:22 - Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi 11:12 - Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:38 - Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı - Ekonomi
Loading