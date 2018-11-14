Konya'daki "Gaybubet" Evi Yapılanması Davası

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:11



14 Kasım 2018 Çarşamba 18:11

Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanması devam edildi.Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar, tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.Tutuksuz sanıklardan Sümeyye Ç. savunmasında, Mevlana Üniversitesinin kapatılmasının ardından Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Bölümüne geçiş yaptığını, okulun kütüphanesinde tanıştığı arkadaşıyla eve çıktığını söyledi.Ailesinin evi uzak olduğu için okula yakın bir ev tutmaya karar verdiğini öne süren Sümeyye Ç, "Zaten Konyalı olduğum için üniversite tercihimi Konya'dan yana yapmıştım. Şu anda örgüt evi olarak nitelendirilen yerde ara sıra kaldım. O evin örgüt evi olduğunu bilmiyorum. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum, suçsuzum." diye konuştu.Tutuksuz sanıklardan Dilara K. emniyette verdiği ifadeleri kabul ettiğini dile getirdi.Yıllarca FETÖ'nün okullarına gittiğini anlatan Dilara K. "Kaldığımız evi barınma amaçlı kullanıyordum. Şartlarım elvermediği için kalmaya devam ettim. Cemaatten nefret ederim. Benim ailem yıllardır bu örgütün içerisindeydi. Ben de hür irademle hareket edemedim. Tutuklu sanıklardan Gülşen Kumak'ın üst düzey birisi olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü az çok bu örgütü biliyorum." şeklinde savunma yaptı.Tutuklu sanık Gülşen Kumak ise örgütün evlerinden sorumlu olduğu iddialarını kabul etmediğini, sanıkların suçlamalardan kurtulmak için hakkında yalan beyanda bulunduklarını öne sürdü."40 bin sinyal alınmış"Tutuklu sanık Sıdıka Gürbüz de ailesiyle problemler yaşadığı için arkadaşlarıyla evde kalmaya başladığını ve suçsuz olduğunu savundu.Mahkeme başkanının, "Kullandığın hattın birinde örgütün haberleşme programı ByLock tespit edilmiş ve 40 bin sinyal alınmış. Ayrıca evde yapılan aramada sana ait bilgisayar ve tablete format atılmış." sorusuna sanık Gürbüz, "Ben ByLock kullanmadım, bilgisayar ve tablete neden format atıldığını bilmiyorum." cevabını verdi.Tutuksuz sanıklardan Fatih Koç ise gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifadeleri kabul etmediğini belirterek, etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini aktardı.Mahkeme heyeti, sanık Koç'un tutuklanmasına karar vererek, davayı erteledi.Duruşma, sanıkların dinlenmesiyle yarın devam edecek.