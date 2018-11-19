Konya'daki "Gaybubet Evi" Yapılanması Davası

Konya
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından 25'i tutuklu 65 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.
Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Bazı sanık avukatlarının savunma yaptığı duruşmaya, diğer avukatların da dinlenmesi için yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Konya
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:24