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Konya'daki iki meslek lisesi, yüz koruyucu siper maskesinin seri üretimine başladı

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılacak olan yüz koruyucu siper maskesinin üretimini gerçekleştirdiği bildirildi.

02.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:54
Konya'daki iki meslek lisesi, yüz koruyucu siper maskesinin seri üretimine başladı
Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılacak olan yüz koruyucu siper maskesinin üretimini gerçekleştirdiği bildirildi.
Konya Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, OSB'de bulunan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maskelerin üretimi için harekete geçtiği belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tayyip Sarı, iki haftalık Ar-Ge çalışmasının ardından üretilen bin adet yüz koruyucu siper maskenin, sağlık çalışanlarının kullanımına sunulduğunu kaydetti.
Maskelerin, 0.75 mikron kalınlığında, kırılmaz ve çizilmez malzemeden üretildiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:
"İki okulda toplam on öğretmen ve yirmi öğrenci ile maske üretimine başladık. Kovid-19 ile mücadelede kapsamında devletimiz önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de bu konuda sağlık çalışanlarımıza destek olabilmek adına harekete geçtik. iki haftalık Ar-Ge çalışmasının ardından yüz koruyucu maskelerinin kalıplarını çıkararak, 'KONPAK-Yüz Koruyucu Siper Maskesi'nin seri üretimini gerçekleştirdik. 0.75 mikron kalınlığında, kırılmaz ve çizilmez, yüzde doksan şeffaf geçirgenlik görüş alanı bulunan ve kullanımı kolay, yumuşak plastikten yapılmış olan maskemizde sağlığa zararsız başlık kullandık. Türkiye'nin birçok yerinden siparişler geliyor. Bu kapsamda günlük beş bin adet yüz koruyucu maskenin üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Pakpen, Konya, OSB, Güncel
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