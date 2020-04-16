Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü

Suudi Arabistan'da 21 gün karantina altında tutulduktan sonra geçtiğimiz hafta Konya'ya getirilen ve yeniden karantina altına alınan umrecilerden Fatma Kıyak'a bulunduğu yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

16.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:14
Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü
Suudi Arabistan'da 21 gün karantina altında tutulduktan sonra geçtiğimiz hafta Konya 'ya getirilen ve yeniden karantina altına alınan umrecilerden Fatma Kıyak'a bulunduğu yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

Konya AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak organizasyonuyla doğum günü kutlanan Fatma Kıyak, doğum günü sürpriziyle karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı. Suudi Arabistan'dan korona virüs salgını nedeniyle dönemeyen 362 umreci, uçaklarla Konya'ya getirildikten sonra 14 günlük karantina için Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Şems-i Tebrizi Yurdu'na yerleştirilmişti. 11 gündür karantina altında tutulan o umrecilerden Fatma Kıyak'ın doğum günü olduğunu öğrenen AFAD ekipleri, yurtta güvenliği sağlayan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak bir organizasyon düzenledi. Çalışanlar tarafından hazırlanan pasta, önlemlerini alan ekipler tarafından Fatma Kıyak'ın kaldığı odanın önüne götürüldü ve kapısı çalındı. Kapıyı açtığında karşısında doğum gününü kutlayan görevlileri gören Fatma Kıyak, ilk defa kendisi için böyle bir organizasyon düzenlendiğini söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Günlerdir ayrı kaldığı kızının da bugün doğum günü olduğunu söyleyen Fatma Kıyak, uzun süre şoku üzerinden atamadı. AFAD Konya ekibinin Kur'an-ı Kerim, Konya Emniyet Müdürlüğü ekibinin de Türk Bayrağı hediye ettiği Fatma Kıyak'a AFAD gönüllüleri de hediyelerini verdi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Fatma Kıyak, "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağ salim evimize döneriz. Bu mutlu günümüzde de bizimle olduğunuz için size de ayrıca teşekkür ederiz, çok sağ olun" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Konya, AFAD, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› Güncel ››Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 18:23: METROBÜS KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haber 18:22: Erzurum'da karantinadaki mahalleler drone ile görüntülendi - Haber 18:22: Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 18:22: Eskişehir'de iş insanından anlamlı yardım - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber