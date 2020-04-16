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Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü

Konya'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü 21 gün Suudi Arabistan'da karantina altında tutulduktan sonra geçtiğimiz hafta Konya'ya getirilen ve yeniden karantina altına alınan umrecilerden Fatma Kıyak'a bulunduğu yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

16.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:07
Konya 'daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü
KONYA - 21 gün Suudi Arabistan'da karantina altında tutulduktan sonra geçtiğimiz hafta Konya'ya getirilen ve yeniden karantina altına alınan umrecilerden Fatma Kıyak'a bulunduğu yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.
Konya AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak organizasyonuyla doğum günü kutlanan Fatma Kıyak, doğum günü sürpriziyle karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı. Suudi Arabistan'dan korona virüs salgını nedeniyle dönemeyen 362 umreci, uçaklarla Konya'ya getirildikten sonra 14 günlük karantina için Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şems-i Tebrizi yurduna yerleştirilmişti. 11 gündür karantina altında tutulan o umrecilerden Fatma Kıyak'ın doğum günü olduğunu öğrenen AFAD ekipleri, yurtta güvenliği sağlayan Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ortak bir organizasyon düzenledi. Çalışanlar tarafından hazırlanan pasta, önlemlerini alan ekipler tarafından Fatma Kıyak'ın kaldığı odanın önüne götürüldü ve kapısı çalındı. Kapıyı açtığında karşısında doğum gününü kutlayan görevlileri gören Fatma Kıyak, ilk defa kendisi için böyle bir organizasyon düzenlendiğini söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Günlerdir ayrı kaldığı kızının da bugün doğum günü olduğunu söyleyen Fatma Kıyak, uzun süre şoku üzerinden atamadı. AFAD Konya ekibinin Kur'anı Kerim, Konya Emniyet Müdürlüğü ekibinin de Türk Bayrağı hediye ettiği Fatma Kıyak'a AFAD gönüllüleri de hediyelerini verdi.
Şaşkınlığını gizleyemeyen Fatma Kıyak, "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağ salim evimize döneriz. Bu mutlu günümüzde de bizimle olduğunuz için size de ayrıca teşekkür ederiz, çok sağ olun" ifadelerini kullandı. Konya’daki karantina yurdunda sürpriz doğum günü

Kaynak: İHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Konya, AFAD, Genel
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