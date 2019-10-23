Konya'daki kazada ölen kişi toprağa verildi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Güldane Alıcı'nın cenazesiCenazeden genel görüntüler Konya
'daki kazada ölen kişi toprağa verildiORDU - Konya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Güldane Alıcı, memleketi Ordu
'da toprağa verildi.
Alıcı'nın cenazesi, Konya'daki hastane morgundan alınarak Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi Santral Sokak'ta bulunan evine getirildi. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Alıcı'nın cenazesi, Düzköy Mahallesi Merkez Camisine götürüldü.
Alıcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 21 Ekim'de, Süleyman Alıcı yönetimindeki otomobil, lastiğinin patlaması üzerine sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmıştı. Yol kenarındaki kum yığınına çarpan otomobildeki sürücü Alıcı yaralanırken, eşi Güldane Alıcı ise yaşamını yitirmişti.
Alıcı ailesinin Antalya'ya, kısa bir süre önce kızının nişanlandığı kişinin asker uğurlamasına gittiği öğrenildi.