Konya'daki LGS birincileri ödüllendirildi

Liselere Geçis Sınavında ( LGS ) tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan alan Konya 'daki 20 öğrenci, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.1 Haziran 2019 tarihinde yapılan LGS'de ülke genelinde tüm soruları doğru cevaplamak suretiyle 500 tam puan alan 565 öğrenciden 20 tanesi, Konya'nın çeşitli ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okuyan öğrenciler arasında yer aldı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir organizasyonla "LGS Ülke Birincisi" unvanını taşıyan Konya'daki 20 öğrenciye, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav Yönetimi Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Başkanı İlyas Can ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından hediyeler takdim edildi. Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrencileri bu önemli başarılarından dolayı tebrik ederek bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diledi. Daire Başkanı İlyas Can da öğrencileri tebrik ederek bu başarının elde edilmesinde emeği ve desteği olan herkese teşekkürlerini iletti.Programa Daire Başkanı İlyas Can ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün yanı sıra ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. - KONYA