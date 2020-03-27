Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'daki meslek liseleri koronavirüse karşı dezenfektan üretimini sürdürüyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentteki meslek liselerinin dezenfektan ürettiğini bildirdi.

27.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:22
Konya'daki meslek liseleri koronavirüse karşı dezenfektan üretimini sürdürüyor
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kentteki meslek liselerinin dezenfektan ürettiğini bildirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yetkililerin Kovid-19'a karşı en etkili mücadele yolunun hijyen kurallarına uyulması olduğunun açıklanmasının ardından Konya'daki meslek liselerinin, bu kapsamda dezenfektan üretimini artırdığı belirtildi.
Şehirdeki meslek liselerinin bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 salgını ile mücadelede etkin yolun hijyen kurallarına uygun yaşamak olduğu yetkililerimiz tarafından sürekli ifade edilmektedir. Bu aşamada el temizliği ve sürekli kullandığımız alanların dezenfekte edilmesi, mücadelede alınacak önlemlerin başında geliyor. Konya'mızdaki meslek liseleri de bu kapsamda büyük bir gayretle şehrimize ve ülkemize hizmet ediyor. Bugün itibarıyla Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, haftada toplam 87 bin litre yüzey dezenfektanı, 90 bin litre el temizleme solüsyonu ve dezenfektanı ve 2 bin litre sıvı sabun üretimi yapıyor. Bu okullarımızdan Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Seltem', Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 'Kuğu' markası ile üretimlerini gerçekleştiriyor."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Selçuklu, Konya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Konya'daki meslek liseleri koronavirüse karşı dezenfektan üretimini sürdürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Haberler
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi Haberler
Koronavirüs yasağına uymayan kahvehaneyi polis mühürledi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:43: Rektör Aydın ve Başhekim Kutlubay'dan sağlık çalışanlarına destek ziyareti - Haber 16:42: TUNCELİ Köpekler saldırınca çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı - Haber 16:42: Araban'da yaşlıların maaşları evlerine getirilecek - Haber 16:42: ODÜ Yönetim Kurulu Toplantısı dijital ortamda yapıldı - Haber 16:42: Kızılay'dan korona ile mücadeleye destek - Haber 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler