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Konya'daki meslek lisesi dezenfektan üretimini haftalık 15 tona çıkardı

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yüzey temizliği için kullanılan dezenfektan üretim kapasitesini haftalık 15 tona, el dezenfektan kapasitesini ise 2 tona çıkardı.

30.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:54
Konya'daki meslek lisesi dezenfektan üretimini haftalık 15 tona çıkardı
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yüzey temizliği için kullanılan dezenfektan üretim kapasitesini haftalık 15 tona, el dezenfektan kapasitesini ise 2 tona çıkardı.
Milli Eğitim Bakanlığınca koronavirüs önlemleri kapsamında okulların dezenfeksiyonuna yönelik çalışmaları sürüyor.
Okullarda öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını korumak için yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfeksiyon çalışmalarında da öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen dezenfektanlar tercih ediliyor.
Bakanlığın belirlediği 28 mesleki ve teknik anadolu lisesinde, günlük 100 tona yükseltilen kapasiteyle virüslere karşı en hızlı etkiyi gösteren hipoklorit dezenfektan üretimi yapılıyor.
Bu kapsamda Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencileri büyük bir özveriyle koronavirüse karşı dezenfektan üretiyor.
Üretim hakkında bilgi veren okulun müdürü Mustafa Sırım, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için üretmeye başladığımız dezenfekte ürünlerini, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da tedarik ediyoruz. Haftalık 15 ton yüzey, 2 ton el dezenfektanı üretim kapasitesine eriştik." diye konuştu.
Öğretmenlerden Fadimana Özdoğan ise üretimleri koronavirüs salgını nedeniyle üretimi arttırdıklarını belirterek, "İlerleyen günlerde okulumuz adına çıkartmış olduğumuz ürünlerin markalaşma çalışmalarına da başlayacağız." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Güncel
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